Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта).

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.
Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы и адаптер приобретаются отдельно).
Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.
Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.
Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.
Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.
Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.
В комплект входит два фильтра: жёлтый конверсионный светофильтр для получения "теплой" (3600К) цветовой температуры и белый матовый светорассеиватель для получения мягкого освещения.
- Возможность дистанционного управления
- Высококачественные светодиоды
- Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети
- Плавная регулировка яркости
- Возможность наклона осветителя
- Быстрая смена светофильтра
- В комплекте конверсионный желтый и белый рассеивающий фильтры
- Автосохранение пользовательских настроек
- Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"
Характеристики :
- Мощность макс. 32 Вт
- Цветовая температура 5600К±300К
- Освещенность 2900 лк (1 м)
- Диапазон яркости 10%~100%
- Количество светодиодов 504
- Литиевая аккумуляторная батарея литиевая батарея NP-F970-2 шт. (продаются отдельно)
- Питание от сети через адаптер (в комплект не входит) 13~16,8 В
- Рабочая температура -10~50˚C
- Каналы 16Группы 6 групп (A, B, C, D, E, F)
- Пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*)
- Питание пульта 3,0 В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
- Частота беспроводной передачи 433 МГцДистанция (на открытом пространстве) 20 м
- Время работы от батареи более 1 года (в режиме ожидания)
- Размеры осветителя 250x170x45 мм
- Вес осветителя 620 г