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Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)

Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-8648

Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта).

504 светодиода, цветовая температура 5600К, плавная регулировка яркости, дисплей, возможность дистанционного управления, шторки, наклонный кронштейн, питание от сетевого адаптера/аккумулятора NP-F (адаптер и аккумулятор приобретаются отдельно).

Описание

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы и адаптер приобретаются отдельно).

Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.

Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.

Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.

Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.

В комплект входит два фильтра: жёлтый конверсионный светофильтр для получения "теплой" (3600К) цветовой температуры и белый матовый светорассеиватель для получения мягкого освещения.

  • Возможность дистанционного управления
  • Высококачественные светодиоды
  • Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети
  • Плавная регулировка яркости
  • Возможность наклона осветителя
  • Быстрая смена светофильтра
  • В комплекте конверсионный желтый и белый рассеивающий фильтры
  • Автосохранение пользовательских настроек
  • Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"

Характеристики : 

  • Мощность макс. 32 Вт
  • Цветовая температура 5600К±300К
  • Освещенность 2900 лк (1 м)
  • Диапазон яркости 10%~100%
  • Количество светодиодов 504
  • Литиевая аккумуляторная батарея литиевая батарея NP-F970-2 шт. (продаются отдельно)
  • Питание от сети через адаптер (в комплект не входит) 13~16,8 В
  • Рабочая температура -10~50˚C
  • Каналы 16Группы 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*)
  • Питание пульта 3,0 В (2 батарейки ААА) (не входят в комплект)
  • Частота беспроводной передачи 433 МГцДистанция (на открытом пространстве) 20 м
  • Время работы от батареи более 1 года (в режиме ожидания)
  • Размеры осветителя 250x170x45 мм
  • Вес осветителя 620 г

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