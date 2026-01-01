Godox LED500LRW светодиодный осветитель (без пульта).

Описание

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, для макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.



Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы и адаптер приобретаются отдельно).



Модель осветителя с индексом W сбалансирована по дневному свету и имеет цветовую температуру 5600K±300K, это позволяет использовать его совместно с естественным дневным освещением для съемки на открытом воздухе или в помещениях с большими окнами, а также с любыми вспышками и светодиодными осветителями с цветовой температурой 5600К.



Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается отдельно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.



Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.

Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.



В комплект входит два фильтра: жёлтый конверсионный светофильтр для получения "теплой" (3600К) цветовой температуры и белый матовый светорассеиватель для получения мягкого освещения.



Возможность дистанционного управления

Высококачественные светодиоды

Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети

Плавная регулировка яркости

Возможность наклона осветителя

Быстрая смена светофильтра

В комплекте конверсионный желтый и белый рассеивающий фильтры

Автосохранение пользовательских настроек

Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"

Характеристики :