Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный

Сочетает в себе высокую яркость и компактный дизайн. Этот прибор способен работать на полной мощности во всем диапазоне цветовых температур, при этом P1200R Hard достигает 1200 Вт, превосходя по эффективности на 30% традиционные 12-точечные светодиодные прожекторы.
Благодаря высококачественному источнику света и лучшей в своем классе технологии смешивания цветов, P1200R Hard создает высококачественное цветное освещение с впечатляющей яркостью и насыщенностью. Оцените невероятно яркие, насыщенные цвета и быстро настраивайте желаемый оттенок благодаря поддержке режимов HIS, RGBW, GEL и X-Y.
Приборы кинематографической серии KNOWLED позволяют управлять цветом освещения. P600R Hard имеет точно откалиброванный цвет освещения, согласованный с другими приборами серии. Вся серия KNOWLED легко сочетается друг с другом, без труда подстраиваясь под различные источники света для работы в сложных сюжетах.
P1200R Hard оснащен встроенным модулем LumenRadio для беспроводного управления CRMX, обеспечивающего стабильность передачи сигнала даже в самых сложных условиях на съемочной площадке. Кроме того, прибор поддерживает множество способов управления, например, с помощью встроенной панели или через Bluetooth, что значительно повышает удобство эксплуатации.
P1200R Hard оснащен тщательно продуманной системой охлаждения с высокопроизводительными бесшумными вентиляторами, которые создают эффективный воздушный поток для теплоотведения и позволяют прибору долго работать на максимальной мощности. Снижение температуры прибора при длительном использовании обеспечивает стабильно высокую производительность и продлевает срок службы.
Раскройте свой творческий потенциал без особых усилий благодаря режиму имитации световых эффектов, позволяющим моделировать 14 различных сценариев освещения для различных сюжетов на съемочной площадке.
Характеристики:
- Источник питания 100В-240В~50/60Гц 7А
- Потребляемая мощность ~1500 Вт
- Цветовая температура 1800K~10000K
- Регулировка баланса G/M -100%~100%
- Регулировка яркости 0%-100% (с точностью 0,1%)
- Кривые диммирования линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
- CRI ≥96
- TLCI ≥96
- Способы управления DMX 512 (поддержка RDM)/LumenRadio CRMX/ Ethernet (поддержка Art-Net & sACN)/Bluetooth/ встроенная панель
- Дистанция передачи данных по Bluetooth макс.30м
- USB Type-A разъем Обновление прошивки/ источник питания 5В 1,2А
- Температура эксплуатации -20°C...45°C
- Размеры 834×606×167 мм
- Масса (нетто) ≈18,5 кг