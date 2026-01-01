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-10 %
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный
Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный

Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный

Godox
Артикул: MTG-2922

Godox Knowled P1200R Hard осветитель светодиодный. Мощность 1200 Вт.  Режимы работы HIS, RGBW, GEL и X-Y. Способы управления DMX 512 (поддержка RDM)/LumenRadio CRMX/ Ethernet (поддержка Art-Net & sACN)/Bluetooth/ встроенная панель. 

Описание

Сочетает в себе высокую яркость и компактный дизайн. Этот прибор способен работать на полной мощности во всем диапазоне цветовых температур, при этом P1200R Hard достигает 1200 Вт, превосходя по эффективности на 30% традиционные 12-точечные светодиодные прожекторы. 

Благодаря высококачественному источнику света и лучшей в своем классе технологии смешивания цветов, P1200R Hard создает высококачественное цветное освещение с впечатляющей яркостью и насыщенностью. Оцените невероятно яркие, насыщенные цвета и быстро настраивайте желаемый оттенок благодаря поддержке режимов HIS, RGBW, GEL и X-Y.

Приборы кинематографической серии KNOWLED позволяют управлять цветом освещения. P600R Hard имеет точно откалиброванный цвет освещения, согласованный с другими приборами серии. Вся серия KNOWLED легко сочетается друг с другом, без труда подстраиваясь под различные источники света для работы в сложных сюжетах. 

P1200R Hard оснащен встроенным модулем LumenRadio для беспроводного управления CRMX, обеспечивающего стабильность передачи сигнала даже в самых сложных условиях на съемочной площадке. Кроме того, прибор поддерживает множество способов управления, например, с помощью встроенной панели или через Bluetooth, что значительно повышает удобство эксплуатации.

P1200R Hard оснащен тщательно продуманной системой охлаждения с высокопроизводительными бесшумными вентиляторами, которые создают эффективный воздушный поток для теплоотведения и позволяют прибору долго работать на максимальной мощности. Снижение температуры прибора при длительном использовании обеспечивает стабильно высокую производительность и продлевает срок службы.

Раскройте свой творческий потенциал без особых усилий благодаря режиму имитации световых эффектов, позволяющим моделировать 14 различных сценариев освещения для различных сюжетов на съемочной площадке.

Характеристики:

  • Источник питания 100В-240В~50/60Гц 7А
  • Потребляемая мощность ~1500 Вт
  • Цветовая температура 1800K~10000K
  • Регулировка баланса G/M -100%~100%
  • Регулировка яркости 0%-100% (с точностью 0,1%)
  • Кривые диммирования линейная, S-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥96
  • Способы управления DMX 512 (поддержка RDM)/LumenRadio CRMX/ Ethernet (поддержка Art-Net & sACN)/Bluetooth/ встроенная панель
  • Дистанция передачи данных по Bluetooth макс.30м
  • USB Type-A разъем Обновление прошивки/ источник питания 5В 1,2А
  • Температура эксплуатации -20°C...45°C
  • Размеры 834×606×167 мм
  • Масса (нетто) ≈18,5 кг

Комплектация

  • Осветительный прибор ×1
  • U-кронштейн ×1
  • Кабель питания ×1
  • Металлическая шайба ×2
  • Пластиковая шайба ×2
  • Предохранительный тросик ×1
  • Рукоятка регулировки положения ×1
  • Шестигранный ключ ×1
  • Винт ×1

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