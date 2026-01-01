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-10 %
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель
Godox Knowled M600D светодиодный осветитель

Godox Knowled M600D светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-8625

Godox Knowled M600D светодиодный осветитель.

Светодиодный осветитель с максимальной мощностью 740 Вт, освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 м, постоянная цветовая температура 5600K, CRI≥96, TLCI≥97, регулирование яркости 0–100%, 12 динамических спецэффектов, выносной блок управления. Возможность управления по DMX512, беспроводное управление 2.4G, со смартфона по Bluetooth. Байонет Bowens, рефлектор с «зеркальной» поверхностью.

Описание

Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическаяВысокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стоики, например стойку-треногу Godox 380F.
Осветитель подойдет для освещения широкой сцены или объекта, этот мощный инструмент освещения позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Благодаря сочетанию высокой производительности, автономности и компактности, осветитель может использоваться как в стационарных студийных павильонах, так и на выездных съемках.
Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи даже чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).
Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P120 или сферический софтбокс Godox CS65D.
Дополнительно приобретаемая насадка FLS10 Fresnel усиливает световой поток до 46 400 люкс и регулирует угол распространения света от точечного – 10°, до широкого – 35°. Godox Knowled M600D помещается во вместительный кейс на колесах для безопасной транспортировки и удобного хранения.

  • Входная мощность 740 Вт для создания яркого светового потока.

  • Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 % позволяет точно и быстро регулировать яркость.

  • 4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.

  • Постоянная цветовая температура 5600K

  • Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

  • 12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.

  • Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).

  • Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

  • 2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

  • Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.

  • Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.

Характеристики :

  • Мощность 740Вт (макс.)
  • Цветовая температура 5600K
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥97
  • Количество спецэффектов 12 видов в 4 категориях
  • Способы управления DMX512 / беспроводное управление 2.4G / Bluetooth (приложение Godox Photo)
  • Кривая регулировки яркости 4 типа: линейная/S-образная/экспоненциальная/логарифмическая
  • Дисплей 2,4 дюйма
  • Режим отключения звука даКаналы 32 (1~32) Группы 16 (0~9, A~F)
  • Беспроводной идентификатор ID 1~99, ВЫКЛ.
  • Модель пульта ДУ RC-A6 (приобретается отдельно)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
  • Размеры пульта 120x38x15 мм
  • Вес пульта 30 г
  • Дистанция управления 2.4G ≈60м
  • Диапазон частот Bluetooth 2402.00-2480.00МГцДистанция управления Bluetooth ≈30 м
  • Параметры питания AC блока управления AC100-240В/10А
  • Параметры питания блока управления DC48В/15А
  • Параметры питания осветителя 80В/7.5А
  • Питание от аккумулятора V-Mount 14.8 В, 150 Вт*ч / 26 В, 260 Вт*ч
  • Байонет Bowens
  • Материал корпуса Алюминий
  • Температура рабочей среды -10~40°C
  • Размер осветителя 447.3х242.8х152.9мм
  • Размер блока управления 332.4х121.6х179.2мм
  • Вес осветителя 4.5 кг
  • Вес блока управления 4 кг

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Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

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