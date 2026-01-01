Godox Knowled M600D светодиодный осветитель.

Описание

Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическаяВысокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая

Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стоики, например стойку-треногу Godox 380F.

Осветитель подойдет для освещения широкой сцены или объекта, этот мощный инструмент освещения позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Благодаря сочетанию высокой производительности, автономности и компактности, осветитель может использоваться как в стационарных студийных павильонах, так и на выездных съемках.

Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи даже чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).

Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P120 или сферический софтбокс Godox CS65D.

Дополнительно приобретаемая насадка FLS10 Fresnel усиливает световой поток до 46 400 люкс и регулирует угол распространения света от точечного – 10°, до широкого – 35°. Godox Knowled M600D помещается во вместительный кейс на колесах для безопасной транспортировки и удобного хранения.

Входная мощность 740 Вт для создания яркого светового потока.

Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 % позволяет точно и быстро регулировать яркость.

4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.

Постоянная цветовая температура 5600K

Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».

Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.

Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).

Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.

Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.

Характеристики :