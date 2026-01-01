Godox Knowled M600D светодиодный осветитель.

Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическаяВысокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой картине необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стоики, например стойку-треногу Godox 380F.
Осветитель подойдет для освещения широкой сцены или объекта, этот мощный инструмент освещения позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Благодаря сочетанию высокой производительности, автономности и компактности, осветитель может использоваться как в стационарных студийных павильонах, так и на выездных съемках.
Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи даже чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).
Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P120 или сферический софтбокс Godox CS65D.
Дополнительно приобретаемая насадка FLS10 Fresnel усиливает световой поток до 46 400 люкс и регулирует угол распространения света от точечного – 10°, до широкого – 35°. Godox Knowled M600D помещается во вместительный кейс на колесах для безопасной транспортировки и удобного хранения.
Входная мощность 740 Вт для создания яркого светового потока.
Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 % позволяет точно и быстро регулировать яркость.
4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.
Постоянная цветовая температура 5600K
Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97
12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».
Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.
Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).
Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,
2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.
Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.
Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.
Характеристики :
- Мощность 740Вт (макс.)
- Цветовая температура 5600K
- CRI ≥96
- TLCI ≥97
- Количество спецэффектов 12 видов в 4 категориях
- Способы управления DMX512 / беспроводное управление 2.4G / Bluetooth (приложение Godox Photo)
- Кривая регулировки яркости 4 типа: линейная/S-образная/экспоненциальная/логарифмическая
- Дисплей 2,4 дюйма
- Режим отключения звука даКаналы 32 (1~32) Группы 16 (0~9, A~F)
- Беспроводной идентификатор ID 1~99, ВЫКЛ.
- Модель пульта ДУ RC-A6 (приобретается отдельно)
- Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
- Размеры пульта 120x38x15 мм
- Вес пульта 30 г
- Дистанция управления 2.4G ≈60м
- Диапазон частот Bluetooth 2402.00-2480.00МГцДистанция управления Bluetooth ≈30 м
- Параметры питания AC блока управления AC100-240В/10А
- Параметры питания блока управления DC48В/15А
- Параметры питания осветителя 80В/7.5А
- Питание от аккумулятора V-Mount 14.8 В, 150 Вт*ч / 26 В, 260 Вт*ч
- Байонет Bowens
- Материал корпуса Алюминий
- Температура рабочей среды -10~40°C
- Размер осветителя 447.3х242.8х152.9мм
- Размер блока управления 332.4х121.6х179.2мм
- Вес осветителя 4.5 кг
- Вес блока управления 4 кг