Godox Knowled M300D светодиодный осветитель

Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой сцене необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стойки.
Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).
Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного отражателя. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P90 или сферический софтбокс Godox CS65D. Также для создания креативных сцен могут применяться проекционные насадки Godox VSA-36K с линзой 36° и другие. А для усиления светового потока – дополнительно приобретаемые насадки с линзой Френеля FLS8 и FLS10 Fresnel.
Godox Knowled M300D помещается в комплектную вместительную кейс-сумку для безопасной транспортировки и удобного хранения.
- Характеристики:
- Модель Knowled M300D
- Мощность 330 Вт (макс.)
- Цветовая температура 5600K
- CRI ≥96T
- LCI ≥97
- Освещенность (на расстоянии 1 м/2 м/3 м) открытая лампа 12300 / 3190 / 1540 люкс
- с рефлектором 99100 / 21100 / 8980 люкс
- Количество спецэффектов 12 видов в 4 категориях
- Способы управления DMX512, 2.4G беспроводное управление, приложение через Bluetooth, пульт управления
- Кривая регулировки яркости 4 типа: линейная/S-образная/экспоненциальная/логарифмическаяОтключение звука естьРазмер дисплея 2,4 дюймаДистанция беспроводного управления 2.4G ≈60мКаналы 32 (1~32)Группы 16 (0~9, A~F)ID 1~99, OFFМодель пульта ДУ RC-A6 (приобретается отдельно)Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)Размеры пульта 120x38x15 ммВес пульта 30 гДиапазон частот Bluetooth 2402.00~2480.00МГцДистанция передачи Bluetooth ≈30мМаксимальная мощность сигнала 5 дБмВходные параметры осветителя 48В/7А DCВходные параметры блока управления 100-240В~50/60Гц ACВыходные параметры блока управления 48В DCСовместимый аккумулятор V-mount (опция) 14.8В, 150Втч / 26В, 270ВтчМатериал корпуса АлюминийБайонет BowensТемпература эксплуатации -20°C~40°CРазмер осветителя 425.3х232.3х141.7 ммРазмеры блока управления 270.4х123.6х132 ммВес осветителя ≈3.03 кгВес блока управления ≈2.74 кгРазмер упаковки 575х420х250 ммВес с упаковкой ок.14.3 кг