Godox Knowled M300D светодиодный осветитель

Описание

Высокопроизводительный светодиодный осветитель выдает сбалансированный по дневному свету световой поток, придает снимаемой сцене необходимую четкость, контрастность и фактурность. Регулировка яркости от 0% до 100% поможет быстро подобрать подходящее освещение без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая

Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование где угодно, используя достаточно легкие осветительные стойки.

Система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла даже во время длительных съемок, и при этом не помешает шумом при записи чистового звука. Для этого в устройстве предусмотрены 4 режима работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения).

Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров, например, комплектного отражателя. Кроме того, возможна совместная работа с крупными насадками, например такими как параболический софтбокс Godox QR-P90 или сферический софтбокс Godox CS65D. Также для создания креативных сцен могут применяться проекционные насадки Godox VSA-36K с линзой 36° и другие. А для усиления светового потока – дополнительно приобретаемые насадки с линзой Френеля FLS8 и FLS10 Fresnel.

Godox Knowled M300D помещается в комплектную вместительную кейс-сумку для безопасной транспортировки и удобного хранения.