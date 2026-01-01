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-10 %
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной

Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной

Godox
Артикул: OLE-2281

Гибкий светодиодный осветитель с повышенной влагозащитой оснащен кольцами для подвеса и застежками крючками. CRI/TLCI 96+, цветовая температура от 2700K до 8500K, максимальная мощность 210 Вт. 11 встроенный спецэффектов. Подходит для съемок с частотой до 120 кадров в секунду.

Описание

Характеристики осветителя:

  • Мощность 210 Вт
  • Индекс CRI 96+
  • Индекс TLCI 96+ 
  • Цветовая температура 2700K~8500К
  • Диапозон регулировки яркости: 0%~100%
  • Кривые диммирования: линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
  • Способы управление: Управление по DMX 512 (поддержка протокола RDM), Пульт дистанционного управления 2,4 ГГц / мобильное приложение через Bluetooth
  • Дальность управления по Bluetooth до 30 м
  • Дальность управления  2.4G до 60м
  • Степень защиты IP65
  • Встроенный аккумулятор 14.4В/6000мАч
  • DC входные параметры 20В⎓3.2A
  • Источники питания 100В-240В~50/60Гц 2,2A
  • Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 120 мин
  • Время зарядки до 180 мин
  • Размеры 650×631×29 мм
  • Вес 1,83 кг

Комплектация

  • Гибкий осветитель
  • Блок управления 
  • Соединительный кабель 3 м
  • X-образный кронштейн
  • Кабель питания 5 м 
  • Держатель блока управления 
  • Сумка
  • Софтбокс с сотами 

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