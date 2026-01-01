Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной

Артикул: OLE-2281

Гибкий светодиодный осветитель с повышенной влагозащитой оснащен кольцами для подвеса и застежками крючками. CRI/TLCI 96+, цветовая температура от 2700K до 8500K, максимальная мощность 210 Вт. 11 встроенный спецэффектов. Подходит для съемок с частотой до 120 кадров в секунду.