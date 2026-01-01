Godox Knowled F200Bi осветитель светодиодный складной

Характеристики осветителя:
- Мощность 210 Вт
- Индекс CRI 96+
- Индекс TLCI 96+
- Цветовая температура 2700K~8500К
- Диапозон регулировки яркости: 0%~100%
- Кривые диммирования: линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
- Способы управление: Управление по DMX 512 (поддержка протокола RDM), Пульт дистанционного управления 2,4 ГГц / мобильное приложение через Bluetooth
- Дальность управления по Bluetooth до 30 м
- Дальность управления 2.4G до 60м
- Степень защиты IP65
- Встроенный аккумулятор 14.4В/6000мАч
- DC входные параметры 20В⎓3.2A
- Источники питания 100В-240В~50/60Гц 2,2A
- Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 120 мин
- Время зарядки до 180 мин
- Размеры 650×631×29 мм
- Вес 1,83 кг