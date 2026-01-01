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Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель
Aputure STORM 80c осветитель

Aputure STORM 80c осветитель

Aputure
Артикул: MTG-6265

Aputure STORM 80c осветитель. Aputure STORM 80c оснащен инновационной технологией BLAIR-CG, который задает новые стандарты точности и насыщенности цветопередачи среди LED-осветителей. Охватывая до 90% цветового пространства Rec.2020, он позволяет добиться невероятных оттенков, включая точный желтый, недостижимый для других LED.

Описание

Специально откалиброванный индиговый излучатель усиливает свечение материалов, создавая белый свет, идеально соответствующий естественному дневному свету и лампам накаливания. С показателем CRI 97+ и высокими значениями SSI, STORM 80c гарантирует выдающееся качество освещения.

Диапазон цветовой температуры от 1800 до 20000K — не имеет равных среди портативных осветителей. Устройство позволяет точно настраивать баланс зелёного оттенка в диапазоне +/-100%, обеспечивая адаптацию под любые профессиональные требования. Маленький, лёгкий и мощный, STORM 80c станет незаменимым инструментом на съемочной площадке или в студии.

Моноблок удивляет своей портативностью: размеры осветителя без крепления составляют всего 6”x4”x4” при весе 1 кг. Благодаря съемному кронштейну и универсальным точкам крепления (резьба 3/8"), его легко установить где угодно, включая самые сложные ракурсы.

STORM 80c оснащён уменьшенной версией системы Mini ProLock Bowens, которая обеспечивает надёжное крепление модификаторов света. Aputure предлагает модификаторы, совместимые с Mini ProLock, а также переходник на стандартный Bowens Mount, чтобы вы могли использовать любые аксессуары для достижения желаемого эффекта.

STORM 80c поддерживает различные варианты питания: от сети, V-mount батарей или Type-C. Дополнительно доступен аксессуар с держателем и креплением для батарей, что делает его особенно удобным для выездных съёмок. При этом осветитель защищён от пыли и влаги по стандарту IP65, что позволяет ему работать в любых погодных условиях, даже под проливным дождём.

Осветитель поддерживает современные способы управления, включая Sidus Mesh, CRMX и DMX, что делает его универсальным инструментом для профессионального освещения. Компактный размер, высокая мощность и удобство делают STORM 80c незаменимым помощником в любых условиях.

Характеристики:

  • Байонет насадки Mini Bowens ProLock
  • Мощность (макс) 80 Вт
  • Диапазон цветовой температуры 1800 — 20000 K
  • RGB режим Да
  • TLCY 99
  • CRI 97
  • CQS 97
  • SSI 84
  • SSI (Tungsten)88
  • TM-30 Rf 96
  • TM-30 Rg 103
  • Яркость 6502 лк
  • Угол светового потока 60 °
  • Питание Type-C, сетевой адаптер
  • Способ управления CRMX, DMX/RDM, панель управления на корпусе, приложение Sidus Link app, приложение Sidus Link Pro app
  • Имеет крепление 5/8"
  • Габариты 101 × 104 × 147 мм
  • Вес без упаковки 1001 г

    • Комплектация

    • осветитель
    • отражатель Mini ProLock
    • рассеиватель Mini Lantern Diffuser
    • крышка байонета Mini ProLock
    • сетевой адаптер
    • сетевой кабель 4м
    • кейс

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