Aputure STORM 80c осветитель

Описание

Специально откалиброванный индиговый излучатель усиливает свечение материалов, создавая белый свет, идеально соответствующий естественному дневному свету и лампам накаливания. С показателем CRI 97+ и высокими значениями SSI, STORM 80c гарантирует выдающееся качество освещения.

Диапазон цветовой температуры от 1800 до 20000K — не имеет равных среди портативных осветителей. Устройство позволяет точно настраивать баланс зелёного оттенка в диапазоне +/-100%, обеспечивая адаптацию под любые профессиональные требования. Маленький, лёгкий и мощный, STORM 80c станет незаменимым инструментом на съемочной площадке или в студии.



Моноблок удивляет своей портативностью: размеры осветителя без крепления составляют всего 6”x4”x4” при весе 1 кг. Благодаря съемному кронштейну и универсальным точкам крепления (резьба 3/8"), его легко установить где угодно, включая самые сложные ракурсы.



STORM 80c оснащён уменьшенной версией системы Mini ProLock Bowens, которая обеспечивает надёжное крепление модификаторов света. Aputure предлагает модификаторы, совместимые с Mini ProLock, а также переходник на стандартный Bowens Mount, чтобы вы могли использовать любые аксессуары для достижения желаемого эффекта.



STORM 80c поддерживает различные варианты питания: от сети, V-mount батарей или Type-C. Дополнительно доступен аксессуар с держателем и креплением для батарей, что делает его особенно удобным для выездных съёмок. При этом осветитель защищён от пыли и влаги по стандарту IP65, что позволяет ему работать в любых погодных условиях, даже под проливным дождём.



Осветитель поддерживает современные способы управления, включая Sidus Mesh, CRMX и DMX, что делает его универсальным инструментом для профессионального освещения. Компактный размер, высокая мощность и удобство делают STORM 80c незаменимым помощником в любых условиях.



Характеристики:

Байонет насадки Mini Bowens ProLock

Мощность (макс) 80 Вт

Диапазон цветовой температуры 1800 — 20000 K

RGB режим Да

TLCY 99

CRI 97

CQS 97

SSI 84

SSI (Tungsten) 88

TM-30 Rf 96

TM-30 Rg 103

Яркость 6502 лк

Угол светового потока 60 °

Питание Type-C, сетевой адаптер

Способ управления CRMX, DMX/RDM, панель управления на корпусе, приложение Sidus Link app, приложение Sidus Link Pro app

Имеет крепление 5/8"

Габариты 101 × 104 × 147 мм