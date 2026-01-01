Logocam STUDIO KIT-7500/12 DIM Alpha комплект постоянного света

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 60 м2. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач с участием четырех человек. Можно снимать несколько программ одновременно. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DIM, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Диммерная регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DIM, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Диммерная регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 88 мм. Мощность 300 Вт. Цветовая температура 3200 К. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 120 мм. Мощность 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Светильник галогенный Logocam BL-1000. Мощность 1000 Вт, можно использовать лампы мощностью 800 ВТ. Регулировка яркости, шторки, асимметричный отражатель, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для подсветки фона.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Диммер Logocam Dimmer 1000/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 1000 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м.

Струбцина CL-1575. Крепится на стойки, трубы, фермы и т.п. опоры, диаметром 15-35 мм. Используется для установки осветительного оборудования. Нагрузка 15 кг. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Адаптер LK-TS для крепления зонта весом до 10 кг. Устанавливается на стойки с узлом крепления 16 мм. Поворотный механизм позволяет установить зон под нужным углом.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Мультиарм MA2. Нагрузка 3,5 кг, 2 секции, установочный элемент 16 мм.

Зонт U80SW. Двухсторонний – белый и серебряный. Диаметр 80 см.