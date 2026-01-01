Logocam STUDIO KIT-7500/12 DIM Alpha LED комплект постоянного света

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 60 м2. Готовое решение для съемки различных новостных, информационных, музыкальных и т.п. передач с участием четырех человек. Можно снимать несколько программ одновременно. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DMX, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DMX, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Цифровая регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56 с линзой Френеля и асферической линзой-конденсором. Галогенный эквивалент 300 Вт. Цветовая температура 5600 К. Цифровая регулировка яркости 0-100%. Высокий CRI (более 95) обеспечит точную передачу цвета и оттенков. Рекомендуется использовать как источник направленного света (на объект съемки приходит 97% светового потока).

Светильник светодиодный Logocam BL100-D LED 56. Галогенный эквивалент 500 Вт. Цветовая температура 5600 К. Широкий угол светового потока (90 градусов) обеспечивает равномерное освещение на большой поверхности. Плавная регулировка яркости 0-100% на самом приборе или с помощью пульта. Низкое энергопотребление. Рекомендуется использовать для фонового или заполняющего света.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 65 (56). Галогенный эквивалент 650 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Штатив-лягушка стальной Logocam LS-15/12. Нагрузка 15 кг. Диаметр в разложенном виде 0,48 м.

Струбцина CL-1575. Крепится на стойки, трубы, фермы и т.п. опоры, диаметром 15-35 мм. Используется для установки осветительного оборудования. Нагрузка 15 кг. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Адаптер LK-TS для крепления зонта весом до 10 кг. Устанавливается на стойки с узлом крепления 16 мм. Поворотный механизм позволяет установить зон под нужным углом.

Пантограф PH-11/200. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 11 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.

Мультиарм MA2. Нагрузка 3,5 кг, 2 секции, установочный элемент 16 мм.

Зонт U80SW. Двухсторонний – белый и серебряный. Диаметр 80 см.