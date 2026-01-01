Logocam STUDIO KIT-5000/8 Alpha PLUS комплект постоянного света

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 40 м2. Готовое решение для съемки новостных и программ или других передач с одним или двумя ведущими. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 110 Alpha DIM, 2 лампы. Галогенный эквивалент 450 Вт. Диммерная регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha DIM, 4 лампы. Галогенный эквивалент 900 Вт. Диммерная регулировка яркости. Цветовая температура 3200 К или 5400 К, зависит от установленной в приборе лампы. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Создает мягкий и равномерный рассеянный свет. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 88 мм. Мощность 300 Вт. Цветовая температура 3200 К. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Мощность 1000 Вт. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 650 с линзой Френеля 120 мм. Мощность 650 Вт. Регулировка яркости, шторки. Цветовая температура 3200 К. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Пульт Logocam CDA 12/24. Профессиональный аналого-цифровой пульт для регулировки яркости светильников. Протоколы управления: аналоговый 0...+10 B и цифровой DMX 512/1990. Каналы управления: 24 аналоговых и 512 цифровых.

Диммерный блок Logocam Lite Putter DX-626. Управляет галогенными осветительными приборами. Управление аналоговое и цифровое. 6 каналов.

Диммер Logocam Dimmer 1000/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 1000 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Диммер Logocam Dimmer 300/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 300 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013A. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Нагрузка 50 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.