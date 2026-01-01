Logocam STUDIO KIT-5000/11 LED комплект постоянного света

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 40 м2. Готовое решение для съемки различных новостных и информационных передач с одним диктором. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 100 (56). Галогенный эквивалент 1000 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Светильник светодиодный Logocam LED Fresnel 50 (56). Галогенный эквивалент 500 Вт. Цветовая температура 5600 К. Дополнительная асферическая линза создает более мощный световой поток. Плавная регулировка яркости 0-100%. Регулировка ручная или с пульта. Низкое потребление энергии. Пассивное охлаждение. Шторки. Рекомендуется использовать как источник рисующего или контрового света.

Светильник светодиодный Logocam LED Light 80 (56). Галогенный эквивалент 800 Вт. Цветовая температура 5600 К. Сниженное энергопотребление и высокая мощность светового потока. Минимальный нагрев корпуса. Установлена площадка для аккумулятора с креплением V–Lock. Рекомендуется использовать в качестве заполняющего, рисующего или фонового света.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Телескопическая штанга TH-10/95. 3 секции. Диапазон регулировки длины 44-95 см. Допустимая нагрузка 10 кг.

Фон хромакей зеленый Westcott Chroma Key Green Sheet. Размер - 3х7 м. Материал – нейлон. Не образует складок.