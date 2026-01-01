Logocam STUDIO KIT-3400/8 LED комплект постоянного света
Logocam
Артикул: DAN-1586

Комплект постоянного студийного света для помещений до 30 м2 Logocam STUDIO KIT-3400/8 LED. Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 3400 Вт.

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 30 м2. Готовое решение для съемки различных новостных и информационных передач с одним диктором. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Светильник светодиодный Logocam LED BM-50 DMX 56 с линзой Френеля и асферической линзой-конденсором. Галогенный эквивалент 300 Вт. Цветовая температура 5600 К. Цифровая регулировка яркости 0-100%. Высокий CRI (более 95) обеспечит точную передачу цвета и оттенков. Рекомендуется использовать как источник направленного света (на объект съемки приходит 97% светового потока).

Светильник светодиодный Logocam LED Light 80 (56). Галогенный эквивалент 800 Вт. Цветовая температура 5600 К. Сниженное энергопотребление и высокая мощность светового потока. Минимальный нагрев корпуса. Установлена площадка для аккумулятора с креплением V–Lock. Рекомендуется использовать в качестве заполняющего, рисующего или фонового света.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Струбцина CL-1575. Крепится на стойки, трубы, фермы и т.п. опоры, диаметром 15-35 мм. Используется для установки осветительного оборудования. Нагрузка 15 кг. Установочный элемент 16 мм в комплекте.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16M для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Logocam LED BM-50 DMX (56) - 2 шт.
  • Осветитель светодиодный Logocam LED Light 80 (56) - 6 шт.
  • Штатив LS-3/240 - 2 шт.
  • Штатив LS-9/290 - 2 шт.
  • Спигот-адаптер 013S - 4 шт.
  • Струбцина - 4 шт.

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Фотосъемка жидкости в студии
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
