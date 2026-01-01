Logocam STUDIO KIT-3400/5 Alpha комплект постоянного света

Описание

Рекомендуется использовать для освещения съемок в помещении до 30 м2. Готовое решение для съемки новостных программ или других передач с одним диктором. Комплект полностью готов к использованию и не требует покупки дополнительного оборудования.

Галогенный эквивалент всех осветительных приборов в сумме составляет 3400 Вт.

Светильник галогенный Logocam Fresnel 300 с линзой Френеля 300 Вт. Регулировка яркости, шторки. Рекомендуется использовать для создания рисующего или контрового света.

Светильник люминесцентный Logocam U-Light 220 Alpha. Без регулировки яркости. Зеркальные шторки. Легкий и компактный. Рекомендуется использовать для создания заполняющего света.

Светильник галогенный Logocam OF-1000. Регулировка яркости, матовые шторки, сетка для защиты лампы. Рекомендуется использовать для создания основного или фонового света.

Штатив алюминиевый Logocam LS-9/290. 3 секции, диапазон регулировки высоты 119-284 см, длина в сложенном виде 104 см, вес 2,1 кг, нагрузка 9 кг.

Штатив алюминиевый Logocam LS-3/240. 4 секции, диапазон регулировки высоты 77-240 см, длина в сложенном виде 68 см, вес 1,1 кг, нагрузка 2,7 кг.

Спигот-адаптер Logocam 013S. Универсальный адаптер 16 мм для установки оборудования. Резьба 1/4" и 3/8". Нагрузка 50 кг.

Диммер Logocam Dimmer 300/220. Кабель одноканальный для регулировки яркости галогенных осветительных приборов мощностью до 300 Вт, сеть 220 В. Диапазон регулировки 0-100%.