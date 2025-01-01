комплекты люминесцентного света

Москва
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.
Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.
Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.
FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.
Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.
FST ET-403 KIT – комплект флуоресцентного света на базе трех осветительных приборов, трех стоек и одного журавля.
Отлично подходит для домашней студии. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения. Подходит для фото- и видеосъемки. Цветовая температура 5500 К.
FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.
Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.
Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.
FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.
Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.
Grifon GRIF-13 – комплект люминесцентного света мощностью 450 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.
Reddevil RDL 4x1200 S KIT – комплект постоянного света на базе двух мощных студийных четырехламповых люминесцентных осветителей с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом Reddevil RDL 4x1200 S. Предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителей можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветители могут быть установлены для рисующего света. Для хранения и транспортировки комплект упакован в чехол из плотной прорезиненной ткани Reddevil RDL 1200.
Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.
Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.
Фоны приобретаются отдельно.
FST ET-463 KIT - комплект постоянного света.
Комплект постоянного света на базе трех осветительных приборов мощностью 375 Вт. Цветовая температура 5500 К. Подходит для фото- и видеосъемки.
Комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.
