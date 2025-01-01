Фильтр

Всего - 12 товаров

Цена

Статьи

комплекты люминесцентного света

Мы поможем подобрать оборудование для небольшой домашней студии, большие наборы с мощными лампами для профессионального использования, системы для репортажной съемки и других целей.

Интернет-магазин Фотогора предлагает комплекты люминесцентного света для фото- и видеосъемки

Комплекты постоянного света на базе люминесцентных осветителей подходят для фотографирования крупных предметов, работы на выезде. Они позволяют добиться равномерности света на заливке фона — без «слепых» зон, с высоким индексом цветопередачи и хорошей фотометрией.

Люминесцентные лампы в комплектах из каталога Фотогора дают отличный результат при съемке на DSLR и телевизионные камеры. Наборы с парами внутренних и внешних элементов позволяют быстро изменить уровень освещенности при равномерно освещенной поверхности.

Мы предлагаем разнообразные комплекты приборов для использования с люминесцентными лампами

Осветители с высокочастотным электронным балластом устойчивы к вибрации и температурным перепадам. В них предусмотрен предварительный прогрев лам, защитное отключение при их отсоединении. Осветители мало весят, компактно упаковываются в чехол для транспортировки. Также в комплектах можно приобрести:

  • рассеиватели с открытием и закрытием шторок без необходимости их переставлять;
  • просветные фотозонты для создания мягкого, рассеянного света, который равномерно охватывает весь объект;
  • легкие трехступенчатые стойки и журавли с перекладинами, открывающие широкие возможности для управления световым потоком;
  • фоны, хромакеи и «ворота» для их установки;
  • сумки-чехлы из прорезиненного текстиля и другие составляющие.

Если вам нужна дополнительная информация о комплектах и помощь при их выборе, обратитесь к консультантам магазина Фотогора.

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арт. NVF-2696
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

33 500 ₽
В корзину
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Арт. NVF-6369
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.

8 280 ₽
В корзину
FST FK-6060 комплект постоянного света
FST FK-6060 комплект постоянного света
Арт. DAN-2892
FST FK-6060 комплект постоянного света
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FK-6060 готовый комплект постоянного света. 

Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.

4 660 ₽
В корзину
FST ET-403 KIT комплект постоянного света 375 Вт
Арт. OLE-0100
FST ET-403 KIT комплект постоянного света 375 Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-403 KIT – комплект флуоресцентного света на базе трех осветительных приборов, трех стоек и одного журавля.

Отлично подходит для домашней студии. Весь комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения. Подходит для фото- и видеосъемки. Цветовая температура 5500 К.

15 500 ₽
В корзину
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Арт. NVF-1871
FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.

Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.

10 660 ₽
В корзину
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Арт. NVF-6372
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.

16 330 ₽
В корзину
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Арт. NVF-2914
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.

Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.

10 550 ₽
В корзину
Grifon GRIF-13 комплект люминесцентного света мощностью 450Вт
Арт. NVF-6374
Grifon GRIF-13 комплект люминесцентного света мощностью 450Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon GRIF-13 – комплект люминесцентного света мощностью 450 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

16 680 ₽
В корзину
Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Арт. NVF-6370
Grifon RIF-3 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon RIF-3 – комплект люминесцентного света мощностью 135 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.

 

8 630 ₽
В корзину
Reddevil RDL 4x1200 S KIT комплект света для фото- и видеосъемки
Арт. NVF-2257
Reddevil RDL 4x1200 S KIT комплект света для фото- и видеосъемки
Временно нет в наличии

Reddevil RDL 4x1200 S KIT – комплект постоянного света на базе двух мощных студийных четырехламповых люминесцентных осветителей с большой площадью светящейся поверхности и интегрированным электронным балластом Reddevil RDL 4x1200 S. Предназначен для съемки крупных предметов или освещения помещений при съемках на выезде. С помощью осветителей можно получить равномерный свет для заливки фона. Осветители могут быть установлены для рисующего света. Для хранения и транспортировки комплект упакован в чехол из плотной прорезиненной ткани Reddevil RDL 1200.

122 030 ₽
В корзину
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Арт. NVF-6373
Grifon LC3M-80 комплект люминесцентного света мощностью 135Вт
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.

Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.

Фоны приобретаются отдельно.

13 230 ₽
В корзину
FST ET-463 KIT комплект постоянного света
FST ET-463 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1004
FST ET-463 KIT комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST ET-463 KIT - комплект постоянного света.

Комплект постоянного света на базе трех осветительных приборов мощностью 375 Вт. Цветовая температура 5500 К. Подходит для фото- и видеосъемки. 

Комплект упакован в сумку, удобную для переноски и хранения.

15 790 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера