Артикул: MTG-1753

FST FK-5050LED комплект постоянного света.

В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 50x50 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.