FST FK-5050LED комплект постоянного света
Артикул: MTG-1753

FST FK-5050LED комплект постоянного света. 

В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27  50x50 см. Применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.

Описание

Комплект студийного света FST FK-LED5050 имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.

Характеристики:

  • Мощность    -     25 W
  • Цветовая температура  -  5400 K
  • CRI -    90+
  • AC -  100-250 V
  • Цоколь    -    E27
  • Световой поток  -   2200 LM

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 50x50 см, патрон Е27
  • Лампа FST L-E27-LED25 , 25 Вт
  • Стойка FST LS-220 см

Карл Булла
Карл Булла
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
