Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
FST FK-5050LED комплект постоянного света.
В комплект входит светодиодная лампа 25 Вт и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27 50x50 см. Применяется в предметной, портретной фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5400 К.
Комплект студийного света FST FK-LED5050 имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
Характеристики:
Wansen
Работай с цветом без бликов