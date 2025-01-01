FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света

FST LC-40 – фотобокс, куб размером 40х40х40 см. В основном используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов.
FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.
Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.
Прибор практически не выделяет тепла и не нагревает снимаемые объекты, что выгодно отличает его от галогенных источников освещения.
FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
