FST ET-402 Kit комплект постоянного флуоресцентного света

FST
Артикул: NVF-1871

FST ET-402 Kit – комплект постоянного света на основе флюоресцентный ламп 85 Вт, софтбоксами 50х70 см.

Предназначен для портретной съемки, предметной фотографии, а также съемки небольших видеороликов. Подходит для профессионального и любительского использования. Суммарная мощность осветителей составляет 170 Вт. Цветовая температура 5500К. Вес - 4,7 кг.

Описание

Прибор практически не выделяет тепла и не нагревает снимаемые объекты, что выгодно отличает его от галогенных источников освещения.

Комплектация

  • Складной софтбокс с патроном Е27 размером 50х70 см – 2 шт.
  • Лампы 85 Вт Е27 флуоресцентные – 2 шт.
  • Студийные стойки 2 м – 2 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки.

FST LC-40 лайт-куб 40х40х40 см
FST LC-40 – фотобокс, куб размером 40х40х40 см. В основном используется для создания равномерного безбликового освещения при фотосъемке для каталогов. 

FST Lamp L-E27 125W люминесцентная лампа
FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.

Fotokvant BN-2150 Black нетканый фон 2,1х5,0 м черный
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Вес - 1,7 кг.

Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

