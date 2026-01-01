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OffRoad ORT-9.9L водонепроницаемый кейс объем 9.9 л с воздушным клапаном 260х170х220 мм
OffRoad ORT-9.9L водонепроницаемый кейс объем 9.9 л с воздушным клапаном 260х170х220 мм
OffRoad ORT-9.9L водонепроницаемый кейс объем 9.9 л с воздушным клапаном 260х170х220 мм

OffRoad ORT-9.9L водонепроницаемый кейс объем 9.9 л с воздушным клапаном 260х170х220 мм

OffRoad
Артикул: NVF-6331

OffRoad водонепроницаемый кейс объем 9.9 л ORT-9.9L (260х170х220 мм) – герметичный кейс объемом 9.9 л обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Моделирование внутреннего пространства возможно с помощью пенополимера с насечками, ложемента или модульных разделителей. Влагонепроницаемая приборная панель или специальные держатели приборной панели позволяют использовать кейс в качестве корпуса для прибора. Для обеспечения защиты содержимого от несанкционированного доступа предусмотрены проушины, в которые вставляется пломба или небольшой замок.

Характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 286х220х263
  • внутренние размеры, мм – 265х171х223
  • материал – PP/ABS
  • объем, л – 9,9
  • вес, кг – 1,8

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