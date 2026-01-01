OffRoad ORT-M764646 кейс транспортировочный Military объем 160 литров 76х46х46 см

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Кейс оборудован колесами для транспортировки.
Технические характеристики:
- габариты, мм – 817х510х500
- внутренний размер, мм – 762х463х462
- глубина крышки/корпуса, мм – 43/413
- колеса – есть
- материал – PE(полиэтилен)
- вес, кг – 12,6
- объем, л – 160
- диапазон температуры, С – -40~80