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OffRoad ORT-M735340 кейс транспортировочный Military объем 154 литра 73х53х40 см
OffRoad ORT-M735340 кейс транспортировочный Military объем 154 литра 73х53х40 см
OffRoad ORT-M735340 кейс транспортировочный Military объем 154 литра 73х53х40 см

OffRoad ORT-M735340 кейс транспортировочный Military объем 154 литра 73х53х40 см

OffRoad
Артикул: NVF-8896

OffRoad ORT-M735340 – кейс транспортировочный Military обеспечивает полную защиту различного оборудования от ударов при перевозке и хранении.

Кейс может использоваться как корпус для обородования. Объем – 154 литров. Размер – 73х53х40 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 817х617х445
  • внутренний размер, мм – 730х530х404
  • глубина крышки/корпуса, мм – 58/346
  • материал – PE(полиэтилен)
  • вес, кг – 14
  • объем, л – 154
  • диапазон температуры, С – -40~80

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