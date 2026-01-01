OffRoad ORT-M724832 кейс транспортировочный Military объем 110 литров 72х48х32 см

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Технические характеристики:
- габариты, мм – 802х572х355
- внутренний размер, мм – 715х485х319
- глубина крышки/корпуса, мм – 66/262
- материал – PE(полиэтилен)
- вес, кг – 17,1
- объем, л – 110
- диапазон температуры, С – -40~80