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OffRoad ORT-M493231 кейс транспортировочный Military объем 49,9 литров 49х32х31 см
OffRoad ORT-M493231 кейс транспортировочный Military объем 49,9 литров 49х32х31 см
OffRoad ORT-M493231 кейс транспортировочный Military объем 49,9 литров 49х32х31 см
OffRoad ORT-M493231 кейс транспортировочный Military объем 49,9 литров 49х32х31 см

OffRoad ORT-M493231 кейс транспортировочный Military объем 49,9 литров 49х32х31 см

OffRoad
Артикул: NVF-8892

OffRoad ORT-M493231 – кейс транспортировочный Military обеспечивает полную защиту различного оборудования от ударов при перевозке и хранении.

Кейс может использоваться как корпус для обородования. Объем – 48 литров. Размер – 49х32х31 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 579х409х350
  • внутренний размер, мм – 492х322х314
  • глубина крышки/корпуса, мм – 95/209
  • материал – PE(полиэтилен)
  • объем, л – 48
  • диапазон температуры, С – -40~80

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