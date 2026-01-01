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OffRoad ORT-M1127254 кейс транспортировочный Military объем 435 литра 112х72х54 см
OffRoad ORT-M1127254 кейс транспортировочный Military объем 435 литра 112х72х54 см
OffRoad ORT-M1127254 кейс транспортировочный Military объем 435 литра 112х72х54 см

OffRoad ORT-M1127254 кейс транспортировочный Military объем 435 литра 112х72х54 см

OffRoad
Артикул: NVF-8899

OffRoad ORT-M1127254 – кейс транспортировочный Military обеспечивает полную защиту различного оборудования от ударов при перевозке и хранении.

Кейс может использоваться как корпус для обородования. Объем – 435 литров. Размер – 112х72х54 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 1207х802х575
  • внутренний размер, мм – 1124х719х533
  • глубина крышки/корпуса, мм – 126/412
  • материал – PE(полиэтилен)
  • вес, кг – 33,1
  • объем, л – 435
  • диапазон температуры, С – -40~80

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