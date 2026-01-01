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OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см
OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см
OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см
OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см
OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см

OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см

OffRoad
Артикул: NVF-8887

OffRoad ORT-71L-Barrel – кейс герметичный цилиндрический объемом 71 литр.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67. Диаметр – 33 см. Высота – 120 см.

Описание

Благодаря форме кейса его можно закопать в землю и использовать как тайник.В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации пластиковые кейсы имеют ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.

Характеристики:

  • валагозащищенность – IP67
  • габариты, см – 33х120
  • внутренний размер, см – 28х115
  • материал – PP
  • вес, кг – 9,3
  • объем, л – 71
  • плавучесть, кг – 80
  • диапазон температуры, С – -40~90
  • колеса – нет

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