OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см

Описание

Благодаря форме кейса его можно закопать в землю и использовать как тайник.В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации пластиковые кейсы имеют ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.

Характеристики: