OffRoad ORT-71L-Barrel кейс пластиковый цилиндрический 71 литр диаметр 33 см высота 120 см

Благодаря форме кейса его можно закопать в землю и использовать как тайник.В целях обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации пластиковые кейсы имеют ребра жесткости. Это особенно важно при погружении на глубину и штабелировании, когда при возникающих деформациях возможна разгерметизация внутреннего пространства.
Характеристики:
- валагозащищенность – IP67
- габариты, см – 33х120
- внутренний размер, см – 28х115
- материал – PP
- вес, кг – 9,3
- объем, л – 71
- плавучесть, кг – 80
- диапазон температуры, С – -40~90
- колеса – нет