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OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см
OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см
OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см
OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см
OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см

OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см

OffRoad
Артикул: NVF-8886

OffRoad ORT-43L-Long – кейс пластиковый, герметичный, объемом 43 литра для оружия.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер – 102х33х13 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляеться в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 1070х40х15,5
  • внутренний размер, мм – 1010х325х110
  • глубина крышки/корпуса, мм – 40/90
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 5,6
  • объем, л – 43
  • диапазон температуры, С – -40~80
  • влагозащищенность – IP67

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