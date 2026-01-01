OffRoad ORT-43L-Long кейс пластиковый объем 43 литра длинный 102х33х13 см

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Кейс поставляеться в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.
Технические характеристики:
- габариты, мм – 1070х40х15,5
- внутренний размер, мм – 1010х325х110
- глубина крышки/корпуса, мм – 40/90
- материал – PP/ABS
- вес, кг – 5,6
- объем, л – 43
- диапазон температуры, С – -40~80
- влагозащищенность – IP67