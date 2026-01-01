OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами.
Технические характеристики:
- габариты, мм – 520x435x230
- внутренний размер, мм – 480х370х200
- материал – PP/ABS
- вес, кг – 4,64
- объем, л – 36
- плавучесть, кг – 19,5
- диапазон температуры, С – -40~90
- влагозащищенность – IP67
- колеса – есть