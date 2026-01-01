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OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см
OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см
OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см
OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см

OffRoad ORT-36L кейс пластиковый объем 36 литров 48х37х20 см

OffRoad
Артикул: NVF-8883

OffRoad ORT-36L – кейс пластиковый, герметичный, объемом 36 литров.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер – 48х37х20 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 520x435x230
  • внутренний размер, мм – 480х370х200
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 4,64
  • объем, л – 36
  • плавучесть, кг – 19,5
  • диапазон температуры, С – -40~90
  • влагозащищенность – IP67
  • колеса – есть

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