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OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см
OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см
OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см
OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см
OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см
OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см

OffRoad ORT-30L-Long 44 кейс пластиковый объем 30 литров длинный 122х23х11 см

OffRoad
Артикул: NVF-8885

OffRoad ORT-30L-Long 44 – кейс пластиковый, герметичный, объемом 30 литров для оружия.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP-67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер – 122х23х11 см.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляеться в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • габариты, мм – 1250х280х129
  • внутренний размер, мм – 1220х218х110
  • глубина крышки/корпуса, мм – 40/70
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 5,6
  • объем, л – 30
  • диапазон температуры, С – -40~90
  • влагозащищенность – IP67

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