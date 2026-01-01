OffRoad ORT 2.88L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном размеры 193х122х135 мм

Кейс предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным клапаном для выравнивания атмосферного давления. Поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования.
Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Технические характеристики:
- влагозащищенность - IP-67
- внешние размеры, мм - 193х122х135
- объем, л - 3,17
- материал - PP/ABS