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OffRoad ORT 2.88L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном размеры 193х122х135 мм

OffRoad ORT 2.88L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном размеры 193х122х135 мм

OffRoad
Артикул: DAN-3420

Gластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном OffRoad ORT 3.17L. 

Небольшой герметичный кейс, изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Объем - 3,17 л. Размеры - 193х122х135 мм. 

Описание

Кейс предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным клапаном для выравнивания атмосферного давления. Поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования.

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.

Технические характеристики:

  • влагозащищенность - IP-67
  • внешние размеры, мм - 193х122х135
  • объем, л - 3,17
  • материал - PP/ABS

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