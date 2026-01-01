- Прочная конструкция
- Индивидуальная посадка
- Максимальная защита
- Мягкий интерьер
- Внутренние отсеки
- Прилагаемые колеса для транспортировки
Характеристики:
- Размеры - 1421×707×300 мм
- Вес - 34.5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора.
Кейс для перелетов dual TK-280B/450 - это прочный кейс, предназначенный для безопасной транспортировки и хранения.
Характеристики:
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