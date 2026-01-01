images
images
images
images
images
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора

NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора

NANLUX
Артикул: MTG-0467
4,0 1 оценка
Оставить отзыв

NANLUX CC-TK280B/450-2-FT TK Flight case for Dual TK-280B/TK-450 кофр на 2 прибора. 

Кейс для перелетов dual TK-280B/450 - это прочный кейс, предназначенный для безопасной транспортировки и хранения.

Описание

  • Прочная конструкция
  • Индивидуальная посадка
  • Максимальная защита
  • Мягкий интерьер
  • Внутренние отсеки
  • Прилагаемые колеса для транспортировки 

Характеристики: 

  • Размеры - 1421×707×300 мм
  • Вес - 34.5 кг. 

Отзывы о товаре

4,0 ★★★★ 1 оценка
Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Дон Маккаллин - величайший военный и социальный фотожурналист Британии
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Проекторы

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.