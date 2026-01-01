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NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора
NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора

NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора

NANLUX
Артикул: MTG-0471

NANLUX CC-TK140B/200-2-FT TK Flight case for Dual TK-140B/TK-200 кофр на 2 прибора.

Кейс для перелетов  для dual TK-140B/TK-200 - это прочный кейс, предназначенный для безопасной транспортировки и хранения 2-ух приборов. 

Описание

  • Прочная конструкция
  • Индивидуальная посадка
  • Максимальная защита
  • Мягкий интерьер
  • Внутренние отсеки
  • Прилагаемые колеса для транспортировки 

Характеристики: 

  • Размеры - 961×706×300 мм
  • Вес - 27.5 кг. 

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