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KUPO CX7326 жесткий кейс с наполнителем черный

KUPO CX7326 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo
Артикул: OLE-1500

KUPO CX7326 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 7326 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен ручкой и колесами для транспортировки.



Описание

Характеристики:

  • Внешний размер: 802х521х301 мм
  • Внутренний размер: 736х457х269 мм
  • Цвет: черный.
  • Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
  • Категория защиты ASTM/IP67
  • Вес: 9.3 кг

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