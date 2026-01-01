Артикул: OLE-1499

KUPO CX5632 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 5632 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы,автоматический регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен ручкой и колёсами для транспортировки.





Внешний размер: 632х501х355 мм

Внутренний размер: 565х438х323 мм

Вес: 8.2 кг

Цвет: черный.

Автоматический регулятор давления



Защитный пеноматериал 5 с прорезями + 1 с ячейками

Категория защиты ASTM/IP67