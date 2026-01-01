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KUPO CX5632 жесткий кейс с наполнителем черный

KUPO CX5632 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo
Артикул: OLE-1499

KUPO CX5632 жесткий кейс с наполнителем черный

Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 5632 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы,автоматический  регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Оснащен ручкой и колёсами для транспортировки.


Внешний размер: 632х501х355 мм
Внутренний размер: 565х438х323 мм
Вес: 8.2 кг
Цвет: черный.
Автоматический регулятор давления

Защитный пеноматериал 5 с прорезями + 1 с ячейками
Категория защиты ASTM/IP67

Описание

Характеристики:

  • Внешний размер: 632х501х355 мм
  • Внутренний размер: 565х438х323 мм
  • Цвет: черный.
  • Защитный пеноматериал 5 с прорезями + 1 с ячейками
  • Категория защиты ASTM/IP67
  • Вес: 8.2 кг

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