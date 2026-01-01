Характеристики:
- Внутренний размер: 485х355х180 мм
- Внешний размер: 515х415х200 мм
- Цвет: черный.
- Защитный пеноматериал 3 с прорезями + 1 с ячейками
- Категория защиты ASTM/IP67
- Вес: 4,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO CX4818 жесткий кейс с наполнителем черный
Жесткий кейс разработан и изготовлен, чтобы обеспечить максимальную защиту оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 4818 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, ручной регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность.
Характеристики:
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