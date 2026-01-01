KUPO CX1807 жесткий кейс с наполнителем черный

Артикул: OLE-1496

Жесткий кейс разработан и изготовлен для максимальной защиты оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 1807 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, ручной регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Кейс оснащен именной табличкой для идентификации.



