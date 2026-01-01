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KUPO CX1807 жесткий кейс с наполнителем черный

KUPO CX1807 жесткий кейс с наполнителем черный

Kupo
Артикул: OLE-1496

Жесткий кейс разработан и изготовлен для максимальной защиты оборудования во время транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Модель 1807 имеет запатентованный замок, упроченные петли и углы, ручной регулятор давления воздуха. Водонепроницаем. Соответствует нормативам для авиакомпаний для багажа, вносимого в качестве ручной клади. Сделан из композитного полипропилена по технологии литья под давлением, что предотвращает появление коррозии и обеспечивает защиту от пыли и ударопрочность. Кейс оснащен именной табличкой для идентификации.

Описание

Характеристики:

  • Внутренний размер: 186 x 123 x 75 мм
  • Регулятор давления воздуха: ручной
  • Возможность взять в полёт (как "ручная кладь"): да
  • Внутренние прокладки: 2 ячеистые + 1 рефленная подложка
  • Степень пыле-влаго защиты: IP67

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