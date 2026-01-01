HPRC 4200C жесткий кейс 460x240x400 мм/483x293x445,5 мм

При производстве кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами. Это дает возможность изготовить защитный кейс одновременно легким и с высокой степенью ударопрочности.
Кейс устойчив к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до +80 градусов Цельсия. Используемый в кейсах HPRC иновационный воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.
Характеристики:
- внутренний размер, мм - 460x240x400
- внешний размер, мм - 483x293x445,5
- вес, кг – 5,1
- цвет - черный
- производство - Италия