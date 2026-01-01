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HPRC 4200C жесткий кейс 460x240x400 мм/483x293x445,5 мм

HPRC 4200C жесткий кейс 460x240x400 мм/483x293x445,5 мм

HPRC
Артикул: NVF-9278

HPRC 4200C - жесткий кейс с поролоновым защитным наполнителем, черный.

Классический жесткий кейс для хранения и перевозки оборудования.

Описание

При производстве кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами. Это дает возможность изготовить защитный кейс одновременно легким и с высокой степенью ударопрочности.

Кейс устойчив к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до +80 градусов Цельсия. Используемый в кейсах HPRC иновационный воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 460x240x400
  • внешний размер, мм - 483x293x445,5
  • вес, кг – 5,1
  • цвет - черный
  • производство - Италия

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