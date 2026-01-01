HPRC 2530C жесткий защитный кейс

Описание

Для изготовления кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами, который делает продукцию HPRC легкой и невероятно высокопрочной.

Кейсы HPRC устойчивы к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до 80 градусов по Цельсию.

Используемый в кейсах HPRC новый воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.

Характеристики: