HPRC 2530C жесткий защитный кейс

Для изготовления кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами, который делает продукцию HPRC легкой и невероятно высокопрочной.
Кейсы HPRC устойчивы к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до 80 градусов по Цельсию.
Используемый в кейсах HPRC новый воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.
Характеристики:
- внутренний размер, мм - 513x288x132
- внешний размер, мм - 540x350x135
- вес, кг - 3,26
- цвет - черный