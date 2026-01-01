HPRC 2530C жесткий кейс 513x288x132 мм/540x350x135 мм

Описание

При производстве кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами. Это дает возможность изготовить защитный кейс одновременно легким и с высокой степенью ударопрочности.

Кейс устойчив к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до +80 градусов Цельсия. Используемый в кейсах HPRC иновационный воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.

Характеристики: