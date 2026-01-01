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HPRC 2350C жесткий кейс для транспортировки и хранения DJI OSMO
HPRC 2350C жесткий кейс для транспортировки и хранения DJI OSMO

HPRC 2350C жесткий кейс для транспортировки и хранения DJI OSMO

HPRC
Артикул: NVF-9915

HPRC 2350C - жесткий кейс с поролоновым кубическим наполнителем.

Компактный жесткий кейс, идеально подойдет для транспортировки и хранения камеры DJI OSMO. 

Описание

Для изготовления кейса использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами, который делает продукцию HPRC легкой и невероятно высокопрочной.

Кейсы HPRC устойчивы к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от  - 40 до 80 градусов по Цельсию.

Используемый в кейсах HPRC новый воздуховыпускной клапан AIREX нажимается и открывается автоматически, адаптируясь под изменяющиеся внешние условия.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 340x235x99
  • внешний размер, мм - 365x290x115
  • вес, кг - 1,66
  • цвет - черный

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