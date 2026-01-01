Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
HPRC 1300MR - жесткий чехол для карт памяти.
Универсальный жесткий чехол с внутренними отделениями для размещения карт памяти CF, SD, miniSD, Memory Stick и XD.
Для изготовления чехла использован уникальный материал TTX01® (патент Plaber) на основании полипропилена в композиции с высокоэффективными смолами, который делает продукцию HPRC легкой и невероятно высокопрочной.
Чехлы HPRC устойчивы к воздействию кислот, царапин и выдерживают экстремальные погодные условия и изменения температуры от - 40 до 80 градусов по Цельсию.
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