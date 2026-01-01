images
images
images
images
Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата
Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата
Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата
Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата

Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-2098

Tenba 637-787 Skyline v2 Shoulder Bag 13 Gray сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 13 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 25х32х18. Внутренние размеры, см – 24х30х15.

Описание

Размещение
•    1-2 беззеркальные или зеркальные камеры с 4-5 объективами (до 70-200 2,8)
•    Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
•    Настольный штатив
•    Бутылка с водой

Ключевые особенности
•    Гарантия производителя 5 лет
•    Быстрый доступ к оборудованию
•    Защита установлена по всему корпусу сумки
•    Два способа переноски
•    Съемный плечевой ремень с мягкой накладкой
•    Дополнительные карманы
•    Влагостойкое дно
•    Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
•    Дополнительная прошивка в точках крепления
•    Молнии YKK

Защита оборудования
По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.
Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет.
Четыре внутренних делителя обеспечивают дополнительную защиту содержимому и позволяют точно настроить пространство под размер оборудования. Делители съемные, их можно удалить и использовать сумку для личных вещей.

Два способа переноски
Регулируемый по длине плечевой ремень с противоскользящей накладкой позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.
Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.

Дополнительные карманы
На лицевой части расположен карман на молнии с двумя внутренними сетчатыми карманами для размещения предметов первой необходимости.
На обратной стороне карман на молнии для плоских предметов.
Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.
На внутренней стороне откидной крышки карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.

Премиальные материалы и фурнитура
Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.
Усиленные швы в точках натяжения. 

Характеристики:


•    Внешние размеры, см – 25х32х18
•    Внутренние размеры, см – 24х30х15
•    Вес, кг – 0,59

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Как снимать свадебные принадлежности. Советы от Jasmine Star
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.