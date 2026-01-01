Tenba 637-783 Skyline v2 Shoulder Bag 10 Gray сумка для фотоаппарата

Размещение
• Беззеркальная или зеркальная камера с 3-4 объективами
• Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
• Настольный штатив
• Бутылка с водой
Ключевые особенности
• Гарантия производителя 5 лет
• Быстрый доступ к оборудованию
• Защита установлена по всему корпусу сумки
• Два способа переноски
• Съемный плечевой ремень
• Дополнительные карманы
• Влагостойкое дно
• Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
• Дополнительная прошивка в точках крепления
• Молнии YKK
Защита оборудования
По всему корпусу сумки установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.
Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, сумка не накренится, и камера случайно не выпадет.
Два внутренних делителя обеспечивают дополнительную защиту содержимому и позволяют точно настроить пространство под размер оборудования. Делители съемные, их можно удалить и использовать сумку для личных вещей.
Два способа переноски
Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить сумку на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.
Также вы можете носить сумку за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения сумка не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.
Дополнительные карманы
На лицевой части расположен карман на молнии с внутренним сетчатым карманом для размещения предметов первой необходимости.
На обратной стороне карман на молнии для плоских предметов.
Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.
На внутренней стороне откидной крышки карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.
Премиальные материалы и фурнитура
Сумка изготовлена из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.
Усиленные швы в точках натяжения.
Характеристики:
• Внешние размеры, см – 19х24х15
• Внутренние размеры, см – 18х23х13
• Вес, кг – 0,41.