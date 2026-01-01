images
images
images
images
images
Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата
Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата

Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-2082

Tenba 637-771 Skyline v2 Pouch 3 Gray чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3 для компактной камеры (Sony RX100, Canon PowerShot G7 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску. Внешний размер, см – 12х8х5. Внутренний размер, см - 11х7х4. 

Описание

По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.

Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.

Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.

Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.

Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлена надежная японская молния YKK.

Характеристики:

Внешний размер, см – 12х8х5
Внутренний размер, см - 11х7х4
Вес, кг – 0,07. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.