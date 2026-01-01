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Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата
Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата

Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата

Tenba
Артикул: MTG-2081

Tenba 637-770 Skyline v2 Pouch 3 Black чехол для фотоаппарата. Чехол Tenba Skyline v2 Pouch 3 для компактной камеры (Sony RX100, Canon PowerShot G7 X Mark III) обеспечивает надежную защиту оборудованию и удобную переноску. Внешний размер, см – 12х8х5. Внутренний размер, см - 11х7х4. 

Описание

По всему корпусу чехла установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защитит вашу камеру от механических повреждений.

Регулируемый по длине съемный плечевой ремень позволяет носить чехол на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений.

Вы можете закрепить чехол на брючном ремне. Для этого на задней части чехла расположена петля с надежной липучкой.

Также чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках Tenba Axis или других моделях, на которых имеются стропы MOLLE или другие совместимые стропы.

Чехол изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.

Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.

Установлена надежная японская молния YKK.

Характеристики:

Внешний размер, см – 12х8х5
Внутренний размер, см - 11х7х4
Вес, кг – 0,07. 

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Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

930 ₽
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