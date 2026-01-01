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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка Rekam RB-C.
Сумка-чехол предназначена для безопасного хранения и переноски компактной камеры. Специальное крепление позволяет носить сумку на поясном ремне. Сумка изготовлена из кожезаменителя черного цвета. Размер - 12х11х4 см.
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