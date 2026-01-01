Характеристики:
- Цвет: синий с черным
- Внутренние размеры (ДхВхГ): 27х18х10 см
- Вес: 0,63 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования
Наплечная сумка подходит для небольших камер с аксессуарами. Боковой клапан для быстрого доступа к камере. Предусмотрен отсек для планшета. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. В сумке ткже имеется чехол для защиты от дождя или солнца.
Характеристики:
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