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CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1746

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования

Наплечная сумка подходит для небольших камер с аксессуарами. Боковой клапан для быстрого доступа к камере. Предусмотрен отсек для планшета. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. В сумке ткже имеется чехол для защиты от дождя или солнца.

Описание

Характеристики:

  • Цвет: синий с черным
  • Внутренние размеры (ДхВхГ): 27х18х10 см
  • Вес: 0,63 кг

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