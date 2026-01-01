Артикул: OLE-1746

CULLMANN BRISTOL Maxima 322+ dark blue сумка для фото оборудования

Наплечная сумка подходит для небольших камер с аксессуарами. Боковой клапан для быстрого доступа к камере. Предусмотрен отсек для планшета. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман оснащен органайзером. В сумке ткже имеется чехол для защиты от дождя или солнца.



