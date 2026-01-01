Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red рюкзак для фото оборудования

Артикул: MTG-0091

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает Ваше оборудование от непогоды.