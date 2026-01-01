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Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red рюкзак для фото оборудования

Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0091

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 red сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает Ваше оборудование от непогоды.

Описание

Характеристики:

  • цвет - красный
  • внутренние размеры, см - 22х29х11,5
  • вес, г - 550

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