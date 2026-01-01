Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров

Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого. Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели. Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования.
Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера. Предусмотрена ручка для переноски.
Характеристики:
- Материал водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
- Размеры внутренние 20 х 18 х 7 см
- Вместимость аксессуары
- Вес 300 г
- Цвет Черный
- Размеры внешние 22 х 19 х 8 см