Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров

Описание

Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого. Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели. Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования.

Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера. Предусмотрена ручка для переноски.

Характеристики: