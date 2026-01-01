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Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров

Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров

Tenba
Артикул: MTG-4799

Tenba Tools Tool Box 8 Black (636-649) вставка-органайзер для аксессуаров. идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от камер GoPro, вспышек и микрофонов до самых маленьких батарей, кабелей и аксессуаров.

Описание

Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого. Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели. Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования.

Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера. Предусмотрена ручка для переноски.

Характеристики:

  • Материал водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
  • Размеры внутренние 20 х 18 х 7 см
  • Вместимость аксессуары
  • Вес 300 г
  • Цвет Черный
  • Размеры внешние 22 х 19 х 8 см

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