Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров

Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами. Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов. Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от камер GoPro, вспышек и профессионального аудиооборудования до самых маленьких батарей, кабелей и аксессуаров. Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого.Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели. Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования. Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера. Предусмотрена ручка для переноски.

Характеристики:

Материал водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK

Размеры внутренние 18 х 10 х 7 см

Вместимость аксессуары

Вес 200 г

Цвет Черный

Размеры внешние 19 х 11 х 8 см



