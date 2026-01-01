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Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров
Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров

Tenba Tools Tool Box 4 Black ()636-647) вставка-органайзер для аксессуаров

Tenba
Артикул: MTG-4798

Tenba Tools Tool Box 4 Black (636-647) вставка-органайзер для аксессуаров. Вставки-органайзеры Tool Box является одним их самых универсальных решений для хранения и транспортировки. Размеры внутренние 18 х 10 х 7 см. Размеры внешние 19 х 11 х 8 см.

Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами. Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов. Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от камер GoPro, вспышек и профессионального аудиооборудования до самых маленьких батарей, кабелей и аксессуаров. Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого.Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели. Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования. Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера. Предусмотрена ручка для переноски.

Характеристики:

  • Материал водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
  • Размеры внутренние 18 х 10 х 7 см
  • Вместимость аксессуары
  • Вес 200 г
  • Цвет Черный
  • Размеры внешние 19 х 11 х 8 см


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