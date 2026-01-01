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Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный
Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный

Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный

Lowepro
Артикул: OLE-2240

Модульный чехол для объективов в раскрытом виде вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеется неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. В комплекте всепогодный чехол, съемный регулируемый плечевой ремень. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock

Описание

Характеристики:

  • Внешний размер 15 x 12.5 x 18.5 см
  • Размер отделения 11 x 10.5 x 16 см
  • Вес 880гр.

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