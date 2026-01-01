Lowepro ProTactic Lens Exchange100AW чехол для объективов черный

Характеристики:
- Внешний размер 15 x 12.5 x 18.5 см
- Размер отделения 11 x 10.5 x 16 см
- Вес 880гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Модульный чехол для объективов в раскрытом виде вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеется неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. В комплекте всепогодный чехол, съемный регулируемый плечевой ремень. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock
Характеристики:
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