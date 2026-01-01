Tenba (636-626) Tools BYOB 7 Camera Insert Black вставка для фотооборудования

Описание

Также предусмотрена возможность использовать вставку BYOB как самостоятельную сумку для транспортировки и хранения оборудования.

Вставка комплектуется съемным плечевым ремнем. По бокам расположены прочные и жесткие D-образные кольца, они обеспечивают надежное и легкое крепление плечевого ремни. При необходимости можно использовать любой стандартный ремень для сумки. Также имеется удобная ручка для переноски в руке.

Вставка изготовлена из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).

Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах. Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.

Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.

Закрывается вставка на прочную японскую молнию YKK с двойным бегунком, который позволяет расстегивать и застегивать вставку в двух направлениях.

Верхнюю крышку вставки можно открыть и убрать в наружный карман, предоставляя удобный и быстрый доступ к оборудованию внутри рюкзака или сумки.

Интерьер вставки выполнен из темно-серого матового мягкого трикотажа, который предохранит оборудование от царапин и потертостей. Съемные делители позволяют настроить пространство точно под размер оборудования и обеспечивают дополнительную защиту.

Большое количество внешних карманов позволят аккуратно разместить смартфон, документы, кабели, аккумуляторы и другие аксессуары. Эластичные сетчатые боковые карманы подойдут для бутылки с водой, настольного штатива и т.п.

На внутренней стороне крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения мелких аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов и т.п.

Характеристики: