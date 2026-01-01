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Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1
Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1
Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1
Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1

Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1

Profoto
Артикул: MTG-0162

Чехол Profoto (340217) A1 Bag предназначен для хранения и защиты накамерной вспышки A1. Изготовлен из высококачественного нейлона, оснащен застежкой-молнией. В нем имеется отдельный отсек для держателя вспышки, а также внутренние отсеки для хранения куполообразного и широкоугольного рассеивателей. Также в комплект включены две петли для крепления наплечного ремня.

Описание

Характеристики:

  • размеры -10,5 x 25,5 x 8 см
  • вес - 140 г

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