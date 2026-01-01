Profoto (340217) A1 Bag чехол вспышки А1

Артикул: MTG-0162

Чехол Profoto (340217) A1 Bag предназначен для хранения и защиты накамерной вспышки A1. Изготовлен из высококачественного нейлона, оснащен застежкой-молнией. В нем имеется отдельный отсек для держателя вспышки, а также внутренние отсеки для хранения куполообразного и широкоугольного рассеивателей. Также в комплект включены две петли для крепления наплечного ремня.