Filmmakers wear Fleece hood балаклава цвет черный, размер L

Артикул: DAN-2797

Балаклава Filmmakers wear Fleece hood, цвет черный, размер L.

Флисовая однослойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - черный, размер - L.